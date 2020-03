Afscheid corona-patiënt: je kunt niet de hele familie in pak hijsen

Floor Bols is specialist ouderengeneeskunde bij de Wever en spin in het web van de overlijdenszorg in Midden-Brabant. Maar wie denkt dat ze momenteel in beschermend pak van de ene locatie naar de andere holt, heeft het mis. Corona noopt ook haar vooral vanuit huis in Hilvarenbeek te werken. ,,We moeten verspreiding immers zoveel mogelijk voorkomen.”