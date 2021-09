Afscheid van de cityring: ‘Een geweldig plan, als het maar niet van dat geknutsel wordt’

De cityring naar één baan, maximaal dertig kilometer per uur en hele stukken asfalt eruit om plaats te maken voor klinkers en groen. De cityring moet zodanig op de schop dat de wethouder zelfs afscheid wil nemen van de naam.



Was er vijf of zes jaar geleden mee aan komen zetten en iedereen had gezegd ‘laat het lekker zoals het is’, vertelt Stefan van Aarle, voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds.



,,Maar nu zien mensen dat er iets moet gebeuren voor de aantrekkelijkheid en de veiligheid van de binnenstad. Het behoud van het bestaande was geen optie.” Op eerdere scenario’s - een knip zetten in de cityring - was bij ondernemers aardig wat weerstand, zegt Van Aarle. Maar in dit plan ‘gelooft’ het fonds.