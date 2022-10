Afspraak in Tilburgs park loopt fout af voor 18-jarige: drietal berooft hem

Buurt zit vooral met vragen over opvang amv’ers in de Druiven­tros: ‘Hoe worden ze beziggehou­den?’

TILBURG - Bewoners in de directe omgeving voelen zich overvallen door het nieuws over de komst van vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers) naar Hotel de Druiventros. Er leven vooral vragen over het toezicht.

21 oktober