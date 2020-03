Afstand houden, dat lukt in Tilburg ook aan de productielijn van bitterballen

TILBURG - Iedere bezoeker die zich dezer dagen meldt aan de balie bij snackproducent Van Geloven krijgt de vraag: mogen we uw temperatuur even meten? Wie instemt, krijgt een thermometer op het voorhoofd gericht, op twee centimeter afstand. Geen verhoging of koorts? ‘Komt u verder’. Wel met anderhalve meter tussenruimte natuurlijk.

Wie het niet wil, wordt vriendelijk maar beslist gevraagd weer te vertrekken. ,,Maar dat is tot op heden nog niet voorgekomen”, zegt algemeen directeur Jan Aaltzen Linde. ,,In de fabriek gebruiken we het apparaatje ook, op vrijwillige basis. Het is een stukje bevestiging.”

Van Geloven was er al vroeg bij

Van Geloven is de grootste snackproducent van de Benelux. In de hoofdvestiging op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg-Noord werken circa 250 mensen, elders in Nederland en België nog 950.

Het bedrijf behoort tot het Canadese concern McCain. Daarin ligt de verklaring dat Van Geloven al vroeg, weken geleden, in de weer was met coronapreventie. ,,We hadden toen al een crisisteam. McCain heeft ook dochterbedrijven in China en Italië, we konden al snel van ervaringen daar leren.”

Veel meer schoonmaak

Ook in het bedrijf aan de Kraaivenstraat begon het met het vermijden van lichamelijk contact en het plaatsen van zeepdispensers overal. ,,Daarna werd het allengs straffer”, zegt Linde. ,,Ons kantoorpersoneel is al vrij snel thuis gaan werken, we hebben mensen zo min mogelijk bij elkaar gezet en het reizen tussen vestigingen ingeperkt. In het hele bedrijf wordt veel frequenter schoongemaakt, en uitvoeriger. Ook de trapleuningen en de deurklinken.”

De verplichte afstand tussen medewerkers was aanvankelijk een meter. ,,Maar toen dat naar anderhalve meter ging is dat binnen de groep hoog opgespeeld. Binnen een dag moest dat op alle mogelijke manieren geregeld zijn. En dat lukte.”

Kunststof schermen tussen werknemers

Door aangegeven looproutes en om de anderhalve meter een streep op de vloer weet het personeel waar het aan toe is. Op de productie- of inpaklijnen worden medewerkers fysiek van elkaar gescheiden. ,,We hebben mensen uit elkaar gezet. Nu nog door er bijvoorbeeld een bak of een pallet tussen te zetten. Dat werkt ook prima. Maar omdat het nog wel een tijd duurt zijn we nu bezig het structureler te maken. We plaatsen kunststof schermen.”

Nee, dat mogen we niet ter plekke komen bekijken of in beeld brengen, zegt Linde. ,,Als iedereen zich hier streng aan maatregelen moet houden, kan ik het niet verkopen een journalist of fotograaf rond te laten lopen.”

De fabriek draait volop door

Van Geloven kampt met wat meer ziekteverzuim, maar de corona-expansie schaadt de werkgelegenheid op dit moment niet. ,,Als fabriek draaien we volop door. De horeca is voor een deel weggevallen, dus aan die kant is de omzet minder. Maar de verkoop aan winkels stijgt juist. Maar we zullen de komende dagen en weken volgen hoe het zich ontwikkelt en ons daarop aan moeten passen.”