Afval als attractie? Rond Tilburg gaan we het niet beleven: themapark zoekt het bij Eindhoven

WasteWorld vond rond Tilburg geen goede plek

Tot in 2018 was het voormalige MOB-complex in Tilburg-Noord in beeld voor het themapark. Maar de gemeente Tilburg wil dat tot het vaste terrein voor wisselende evenementen maken. WasteWorld ging vervolgens de boer op met haar plannen, in eerste instantie had deze regio nog de voorkeur. ,,We hebben geplust en gemind op kenmerken en mogelijkheden, Gulbergen kwam op de eerste plaats.”