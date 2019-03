Afvalcoach helpt Tilburger op weg. Als die luisteren wil...

Het is de eerste keer voor de Tilburgse afvalcoaches Mario Dielemans (54) en Maurice Uitslag (44) dat ze op een vast punt geposteerd staan om uitleg te geven over het scheiden van afval. De mannen trotseren weer en wind om mensen wegwijs te maken, maar er komt in enkele uren tijd helemaal niemand. ,,In sommige buurten en wijken interesseert mensen het helemaal niets", zegt Dielemans. ,,Dat zien wij terug in de afvalscheiding." Het verzamelpunt van ondergrondse containers aan de Norbertusstraat (wijk Het Zand) is zo'n plek. Vandaar dat de gemeente Tilburg op deze 'hotspots' met experimenten, zoals voorlichting door coaches, afvalscheiding probeert aan te pakken.