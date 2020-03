Agent in Tilburg mishandeld door Pool, maar noodknop doet het niet

In de nacht van zaterdag op zondag is er in Tilburg een politieagent mishandeld. Dat gebeurde op de Noordhoekring. Terwijl de agent zich verdedigde, drukte hij meerdere malen op de noodknop, maar die deed het niet.

Om 3.30 uur reden twee politieagenten over de Noordhoekring in Tilburg, toen zij zagen hoe een vrouw door een man in de bosjes werd getrokken. De vrouw werd geslagen, waarna de agenten ingrepen. De dader, een Pool, zo bleek later, zette het vervolgens op een rennen. Toen een agent hem benaderde, werd hij met gebalde vuist in zijn gezicht geslagen. Volgens de politie volgde daarna een ‘geweldsexplosie’: de agent kon meerdere klappen op zijn hoofd en lichaam ternauwernood afweren. Er wordt gesproken van ‘extreem geweld’ door de Pool.

Met veel geweld werd de man, mede met het gebruik van pepperspray, aangehouden. Hij is ingesloten in een cellencomplex en wordt maandag verhoord door de recherche. De agent in kwestie ‘vocht flink om zich te verdedigen’. Zijn portofoon fungeerde niet naar behoren: ‘Meerdere malen niet kunnen zenden met portofoon en tot twee keer toe werkte de noodknop niet’, meldde hij.

De agenten, die aangifte tegen de dader hebben gedaan, maken het naar omstandigheden goed. De mishandelde vrouw is opgevangen. Het zou gaan om een conflict in de relationele sfeer.

Haperend systeem

Er is veel te doen over portofoonsysteem C2000 van de politie. Zo luidde de ondernemingsraad van de politie deze week de noodklok. In heel het land komen nog steeds problemen voor. De ondernemingsraad noemt dat onacceptabel en spreekt van onveilige situaties voor agenten.