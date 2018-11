Agent mishandeld na vechtpartij voor Club Fix in Tilburg

PrO claimt ‘na al het gekrakeel’ successen van het raadsak­koord in Oisterwijk

9:30 OISTERWIJK - Na een turbulente week voor PrO komen de progressieven met een opmerkelijk persbericht. Strekking: het raadsakkoord van Oisterwijk is dankzij PrO een groot succes. Het persbericht is ondertekend door Ruud van der Star, het raadslid dat in de vorige periode fractievoorzitter was.