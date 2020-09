Agent schuldig aan omver rijden snorfietser op weg naar overval in Tilburg, maar hij krijgt geen straf

Anti Zwarte Piet Comité in Tilburg ‘voelt zich erin geluisd’ vanwege verplaat­sen demonstra­tie in 2018

22 september TILBURG - De Tilburgse burgemeester Weterings heeft de anti-zwartepietenactivisten in november 2018 bewust op een achterafplek gezet, betogen het landelijke Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Peter Storm van Anti Zwarte Piet Comité in Tilburg deze dinsdag bij de rechtbank in Breda. Daarmee heeft hij het belang van de openbare orde veel zwaarder laten doorwegen dan het grondrecht om te demonstreren op een zichtbare en relevante plek.