Agent Simmers bij Jinek: ‘Ik had bijna iemand neergeschoten omdat mijn noodknop niet werkt’

In de nacht van zaterdag op zondag reden rond 03.30 uur twee politieagenten over de Noordhoekring in Tilburg, toen zij zagen hoe een vrouw door een man in de bosjes werd getrokken. Een van die agenten was Simmers. ,,Ik zag een man een vrouw de bosjes in trekken en de vrouw protesteerde daartegen. Ik loop achter de man aan en mijn collega gaat naar de vrouw.”



De man zette het vervolgens op een rennen. Toen Simmers hem benaderde, werd hij met gebalde vuist in zijn gezicht geslagen. ,,Ik sloeg terug en drukte op een gegeven moment de noodknop van de portofoon in, maar die werkte niet. Ik dacht: anders schiet ik hem gewoon neer.” Simmers collega kon de man op tijd in bedwang houden. Ze hebben hem gepepperd.