Agent trekt wapenstok na hevig verzet bij aanhouding vrouwen (17 en 47) in Kaatsheuvel

Reeshof wil middenzaal met 350 tot 400 stoelen

11:19 TILBURG - Een theaterzaal voor 350 tot 400 bezoekers op een centrale plaats in Reeshof en enkele kleine buurthuiskamers voor laagdrempelige cultuur. Dat zijn wensen in Reeshof die naar boven zijn gekomen bij rondetafelgesprekken over cultuur in de mega-wijk. Bij die gesprekken waren vertegenwoordigers van onderwijs, sociale en culturele organisaties betrokken. Zij zien cultuur als zuurstof voor een vitale samenleving. Het onderzoek is een initiatief van Wijkraad Reeshof.