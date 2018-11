Agent uit Tilburg gestraft voor gluren in politiesysteem

In het donderdag uitgesproken vonnis schrijft de rechtbank dat de Tilburger eigenlijk een onvoorwaardelijke celstraf van een halfjaar had moeten krijgen. Maar omdat de rechtszaak zo lang op zich heeft laten wachten, wordt volstaan met een onvoorwaardelijke straf van 10 dagen. Dat is precies het aantal dagen dat de Tilburger al in voorarrest zat.

Ontploffingen

De rechtbank acht bewezen dat de man, die hondengeleider bij de Tilburgse politie was, tot twee keer toe vertrouwelijke informatie verstrekte aan mensen met ‘criminele bedoelingen’. De eerste keer ging het om adresgegevens van een man uit Nieuwegein, die bedreigd en afgeperst werd door een groep criminelen. Bij naaste familieleden van de man vonden later ontploffingen plaats.

In het tweede geval ging het om een vriend van de Tilburg, eentje die met één been in het criminele circuit zit. Tijdens de rechtszaak zei de inmiddels ontslagen politie-agent dat hij de vertrouwelijke informatie had opgezocht omdat hij zijn collega’s wilde helpen en de ongeruste ouders van zijn vriend wilde geruststellen. Justitie noemde dat ongeloofwaardig, de rechtbank trekt dezelfde conclusie.

Quote Hij heeft gezwegen, gelogen en gedraaid in zijn verklarin­gen Rechtbank Breda over verdachte

Bij de man thuis werd 9200 euro gevonden. Justitie had geen bewijs dat de Tilburger dat geld had gekregen voor de vertrouwelijke informatie. De man zelf zei dat hij het geld had verdiend met de verkoop van anabole steroïden en het geven van cursussen zelfverdediging. De rechtbank concludeert dat het grootste deel van het geld - 7200 euro - hoe dan ook afkomstig is uit criminele activiteiten. Het geld is hij dan ook kwijt.

‘Geen berouw’