Agent verzeilt in heftige vechtpartij met arrestant in Tilburg: ‘Zoiets gebeurt bijna dagelijks in Nederland’

TILBURG - Een Tilburgse agent is zaterdagavond in een hevig gevecht beland met een arrestant. Van beide kanten werd fors geweld gebruikt, verklaart de diender zelf. Als woordvoerder van de Politiebond praat hij er graag over. ,,Want dit soort dingen gebeuren bijna dagelijks in Nederland, maar een gewone agent kan er niets over zeggen.‘’

De uit de hand gelopen aanhouding vond plaats aan de Westermarkt in Tilburg, waar de agent samen met een collega iemand wilde controleren. De man gaf een valse naam op, die toevallig in het systeem geregistreerd stond. De agenten wilden de ware identiteit op het bureau natrekken, maar daar werkte de arrestant niet aan mee.

,,Het leek wel een slang‘’, beschrijft één van de twee betrokken agenten. ,,Hij ging niet in de boeien.‘’ Stap voor stap gebruikte de diender daarom meer geweld. Van pepperspray, tot slaan, een klem. ,,Niets werkte. Op een geven moment ben ik op de portofoon gevallen, waardoor ik geen versterking kon oproepen. We moesten eerst een paar minuten vechten, voordat dat lukte.‘’

Quote En dat voor iets waarvoor hij misschien maar vijftien minuten op het bureau had moeten zitten De betrokken agent

Eindelijk versterking

Met z'n tweeën hebben de agenten de verdachte, die geen Nederlands sprak, in bedwang gehouden. Pas toen collega's met spoed naar de Westermarkt kwamen, konden ze de man in de boeien slaan. ,,Het was ouderwets kroegvechten. En dat voor iets waarvoor hij misschien maar vijftien minuten op het bureau had moeten zitten.‘’

Aandacht vragen

De Tilburger doet zijn verhaal niet omdat hij graag met een heftig incident in de media komt. Hij wil aandacht vragen voor het geweld tegen agenten. En de bureaucratische sleur die dat met zich mee brengt. Waar hij zich erg boos om maakt: de verdachte hoeft zich pas in januari volgend jaar voor de rechter te verantwoorden.

,,Ik hoorde dat er eerder geen rechters beschikbaar zijn. Het OM is gewoon overbelast. Dat is belachelijk, want nu krijg je dus dat de man alweer in vrijheid is gesteld. Misschien is hij tegen die tijd al niet eens meer in Nederland.‘’

Nog geen hardere aanpak

Het probleem is niet nieuw. In november vorig jaar berichtte Nieuwsuur al over overwerkte rechters door bezuinigingen bij Justitie. ,,De minister belooft door te pakken bij geweld tegen ambtenaren. Maar je ziet dat er soms wel een jaar overheen gaat.‘’ Hij komt nu op voor collega's, maar ziet ook dat het burgers overkomt. ,,Dit kun je mensen heel moeilijk uitleggen. Staat een verdachte na zo'n lange tijd voor de rechter, weet je soms niet eens meer precies wat er gebeurd is.‘’

Quote Mijn leidingge­ven­de vindt dat het zo'n heftig geweldsin­ci­dent is, dat het moet worden getoetst De betrokken agent

Gewond en onderzoek

Voor de agent persoonlijk krijgt het incident van zaterdagavond ook nog een staartje. Zijn bloed is in contact gekomen met dat van de verdachte, waardoor hij zich moet laten testen op ziektes. Daarnaast heeft hij blauwe plekken, schaafwondjes en flinke spierpijn.