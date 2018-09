Agenten ruiken hennepgeur in auto en houden Spaanse bestuurder aan voor drugsbezit

Zorgen bij Groep Bloemsma over functione­ren Jeugdbe­scher­ming Brabant in Hilvaren­beek na publicatie zwartboek

15:22 HILVARENBEEK - De fractie Groep Bloemsma heeft het college in Hilvarenbeek schriftelijke vragen gesteld over het functioneren van de Jeugdbescherming Brabant in de gemeente. Aanleiding is het zwartboek over misstanden bij de instantie, dat recentelijk door de Stichting (H)erken Ouderverstoting werd gepubliceerd.