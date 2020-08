Agenten willen in alle rust minderjarig meisje helpen, maar schreeuwende mensen beletten dat

UPDATE Kankerver­wek­ken­de stof in drinkwater: schrik zit er aan de Tilburgse­weg in Goirle goed in

20 augustus GOIRLE - Vanuit verontreinigde grond is in Goirle een ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ stof in drinkwater beland. De schrik zit er goed in, al heeft Brabant Water het over een ‘zeer kleine concentratie'.