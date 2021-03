Agressieve kiezers weigeren mondkapje: politie moest twee keer uitrukken naar stembureau Tilburg

Kat zit vast onder motorkap van auto: brandweer­lie­den helpen een handje in Tilburg

21 maart TILBURG - De Tilburgse brandweer was zondagavond in touw om een kat uit een benarde situatie te redden. Het dier zat, in de Van Hogendorpstraat in Tilburg, vast onder de motorkap van een geparkeerde auto.