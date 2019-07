Agressieve Tilburger scheldt agenten uit: ‘Ik bijt je neus eraf’

Waarom de kamelenra­ce zo populair is (en het beslist geen paarden mogen zijn)

10:01 Za 27 juli: Zeg Tilburgse kermis en je zegt ‘kamelenrace’. Het spel is in trek onder de vooral iets oudere bezoekers - ‘die niet meer over de kop hoeven’ - en lijkt de laatste jaren in populariteit toe te nemen. Maar wat maakt de kamelenrace zo populair?