Ajimsimbom heeft onderdak, nu de rest van de Tilburgse internationale studenten nog

Stikstof­uit­stoot door Wijkevoort is voor Tilburg lastige hobbel

2 september TILBURG - Hoe groot wordt het effect van de stikstoofuitstoot van bedrijventerrein Wijkevoort op beschermde natuur in de omgeving? Het Tilburgse gemeentebestuur heeft dat nog altijd niet afdoende berekend. Ook toont Tilburg tot dusver niet aan dat het eventuele aantasting van die Natura 2000-gebieden (zoals de Regte Heide) kan voorkomen door stikstofruimte over te nemen van boeren in de buurt.