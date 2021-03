Akkoord over sloop oostkant Koningsplein lijkt dichtbij, ‘Alle partijen zijn enthousiast’

20 miljoen voor Stadsforum roept discussie op, ‘Investe­ring voor de hele stad’

7:30 TILBURG - Een investering in het Stadsforum is een investering in de hele stad. Met die uitleg pareerde wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) maandag kritiek vanuit de gemeenteraad op de kosten van wat hét nieuwe plein in de Tilburgse binnenstad moet worden. Met name de fracties LST en PvdA toonden zich bezorgd.