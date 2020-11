Akwasi spreekt bij achtste Peerke Donderslezing

TILBURG - Hoe moet de samenleving eruit moet komen te zien. Hoe moeten mensen elkaar echt gaan zien om tot meer begrip te komen? Dat thema bespreekt rapper, acteur en dichter Akwasi op zondag 22 november tijdens de Peerke Donderslezing in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg.

Akwasi heeft een turbulente tijd achter de rug, mede door zijn uitspraken over onder meer zwarte Piet op de Dam tijdens de demonstratie voor Black Lives Matter. Hij bood er later zijn excuses voor aan, maar wat hem stoorde is dat niemand hem vroeg waaróm hij op de Dam zei wat hij zei. Het gaf hem stof tot nadenken. Hoe kun je impact maken met als doel om uiteindelijk de samenleving te verbeteren? Zonder impact kom je niet tot veranderingen, stelt Akwasi, en verandering in de samenleving is volgens hem hard nodig.

Samenleving

In de Peerke Donderslezing wil Akwasi het niet zozeer hebben over institutioneel racisme, maar des te meer over de vraag hoe de samenleving eruit moet komen te zien. Hij wil dat we ‘elkaar waarderen en dat we alle verschillen omarmen’. De lezing met de titel Impact! zal door de coronabeperkingen zonder publiek zijn, maar is via een livestream te volgen.

De Peerke Donderslezing vindt om het jaar plaats. In oktober 2009 herdacht Tilburg de 200ste geboortedag van Peerke Donders. In datzelfde jaar organiseerde het Wereldpodium de eerste Peerke Donderslezing, uitgesproken door Wim van de Donk. Na hem volgden Guy Verhofstadt, Femke Halsema, Lilianne Ploumen, Tinkebell en Gloria Wekker. De zevende Peerke Donderslezing werd in 2018 uitgesproken door arabist en senator Petra Stienen.