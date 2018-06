Al eerder brand in Tilburgse studentenflat na vertrek bewoners, vermoedens brandstichting toen niet bevestigd

Het gebouw aan de Verbernelaan wordt het grootste deel van het jaar bewoond door zo'n 86 internationale studenten, laat een woordvoerder van eigenaar WonenBreburg weten. ,,Maandag waren de meeste studenten juist vertrokken om plaats te maken voor een nieuwe lichting. Drie studenten hadden hun verblijf verlengd. Zij wonen in kamers op de eerste verdieping."



De achtergebleven studenten werden in de vroege ochtend gewaarschuwd door een rookmelder. Op dat moment stond de derde verdieping al in vuur en vlam. De oorzaak is nog onduidelijk, maar opvallend is dat er vorig jaar op dezelfde verdieping een brand was. ,,Destijds was er een sterk vermoeden van brandstichting, al is dat nooit met zekerheid vastgesteld", aldus de woordvoerster van WonenBreburg. ,,De brand was toen ook op een zelfde soort moment, dus toen de ene lichting bewoners plaats maakte voor een nieuwe groep."