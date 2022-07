Al het afval verzáááááámelen! ‘Wij spelen hier een beetje voor veegwagen’

Dani is de derde Mathieu met een contract bij Willem II: ‘Ik ben jong, elke minuut is mooi’

Toen de broer van de opa van Dani Mathieu in de jaren zestig als keeper voor Willem II uitkwam, waren bijna alle spelers van de Tricolores Tilburgers. Nu Dani een contract heeft gekregen en is toegevoegd aan de eerste selectie, is hij de enige in het keurkorps van Kevin Hofland uit de eigen stad.

