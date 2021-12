Al mocht de omstreden eik alsnog om, dan nóg willen Moniek en Joris Duijsters 'm niet meer kwijt

Eind goed, al goed hoor. De zomereik van de familie Duijsters staat midden op het terras, het ronde gat in het dak is speciaal voor de boom gemaakt. Onder de grond is een beregen- en beluchtingssysteem aangelegd want eerlijk, is eerlijk: een terras is niet helemaal de natuurlijke habitat voor een eik. ,,We smeren hem in met knoflookolie tegen een soort tor. Hij heeft toch wat extra aandacht nodig", legt Joris Duijsters uit met een vette glimlach.