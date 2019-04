Al na één editie stopt organisatie met Pampus

Er ging een klein schokje door Middelbeers vorig jaar, toen de organisatie van het Splinterfestival in april aankondigde dat het festival ermee stopte. Al 35 jaar stond het weekend van het kleinschalige en gemoedelijke festivalletje bij veel mensen in de Kempen in hun agenda. Het dorp reageerde dan ook opgelucht, toen een week later bekend werd dat het Pampus Festival het stokje zou overnemen. Ook met een driedaags festival, maar groter en professioneler. In de organisatie zaten mannen van Puinhoop Kollektiv en horecaondernemer Mark van Loon.

Die eerste editie van Pampus leek succesvol, met mooie bezoekerscijfers. Mede dankzij publiekstrekkers als Nielson en Van Dik Hout was het sfeertje op het Doornboomplein prima.

Renovatie Doornboomplein

Vorige week echter was er nog niets aangekondigd voor de tweede editie van het Pampus Festival, gepland van 10 tot en met 12 mei. Navraag bij Lars den Otter van Puinhoop Kollektiv leert dat het festival definitief niet doorgaat. ,,Door de renovatie van het Doornboomplein momenteel is er geen toekomst voor het festival op die plek. Die locatie was misschien wel het belangrijkste element van Pampus. Zeker omdat we het hele plein erbij wilden betrekken. Nu gaat dat niet meer, dat is eigenlijk de hoofdreden dat we hebben besloten te stoppen'', aldus Den Otter.