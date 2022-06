Al tien jaar klussen Tilburgse vrijwilligers in de wijk: ‘Ooit tot aan mijn nek verlamd, nu een tuintje bij een ander opknappen’

Man loopt met nepvuurwa­pen over straat in Tilburg, drie mannen onder schot aangehou­den

TILBURG - Een man liep dinsdagavond met een nepvuurwapen door de Hoogvensestraat in Tilburg. Omdat niet duidelijk was dat het wapen nep was, is hij daarna opgepakt door agenten met getrokken wapens.

10:04