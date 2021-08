Al twintig jaar suist een bonte skate-kliek door Tilburg, met ABBA in de rug

Kermis en Diessen 1650: in augustus pas uitsluit­sel

28 juli DIESSEN - Wel of geen kermis in Diessen? En kan dan toch eindelijk het 1650-jarig bestaan van het dorp worden gevierd? Veel is nog onzeker en dus laat de gemeente Hilvarenbeek de kermisexploitanten rond 20 augustus weten of de kermis vanaf 4 september wel of niet door kan gaan.