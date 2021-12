Al zes jaar Tilburger maar Ammar (32) is nu ook officieel Nederlander: ‘De wereld is voor mij geopend’

Restaurant­gids Lekker 500 over de top van Tilburg en omgeving: ‘Oisterwijk heeft zijn toprestau­rant terug!’

TILBURG - In Oisterwijk stoomt Alma plotsklaps de ‘top 100 van de beste restaurants’ binnen van de gisteren verschenen restaurantgids Lekker 500. In Hilvarenbeek maakt chef-kok Cas Pikaar furore, terwijl in Tilburg vier bekenden - Hofstede de Blaak, Kok Verhoeven, La Nouvelle Auberge en Monarh - nog altijd de scepter zwaaien.

2 december