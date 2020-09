Al zestig jaar onvoorwaardelijke liefde voor elkaar

Het jawoord werd op 1 september 1960 gegeven. Daarna is het kersverse echtpaar in Tilburg gaan wonen en kreeg Cees een baan in de textielwereld. Hij was jong, ambitieus en kwam uiteindelijk in de levensmiddelenbranche terecht. Eerst als boodschappenbezorger in Goirle, Riel, Alphen en Tilburg - zijn oude klanten herkennen hem nog steeds - later als accountmanager in het grootverbruik. Annie bracht drie kinderen op de wereld en heeft zich vooral op het huishouden gestort. Pas later, toen de kroost wat ouder en wijzer werd, kreeg ze tijd voor een baan bij MS Mode in de Heuvelstraat.