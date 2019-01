Alain S. wil rechters niets meer vertellen over Tilburgse 'hennepfamilie’

liveBADHOEVEDORP/TILBURG - Bij de politie was hij uitermate openhartig, maar nu de rechtszaak eindelijk is begonnen, wil Tilburger Alain S. helemaal niets meer vertellen over de Midden-Brabantse onderwereld. Verscholen achter een scherm maakte de Tilburger maandagmorgen al meteen duidelijk dat hij in de extra beveiligde rechtbank bij Badhoevedorp (Schiphol) voornamelijk zal zwijgen.

Op 20 april 2012 stapte Alain S. naar het Tilburgse politiebureau, naar eigen zeggen om aangifte te doen van de bedreigingen aan zijn adres. Korte tijd later vertelde hij tot in detail over de criminele handel en wandel van de Tilburgse familie K., groot geworden in de illegale wietteelt. Na een ruzie over een verloren gegane wietkwekerij in Etten-Leur kreeg S. het aan de stok met de familie K., met de bedreigingen als gevolg.

S. wilde 'nieuwe start

S. wil nu dat zijn verklaringen uit het strafdossier worden gehaald. In ruil voor zijn openhartigheid had S. justitie gevraagd om ‘een nieuwe start', voor hem en zijn gezin. Op een veilige plaats. Omdat justitie die belofte zou hebben gebroken, heeft S. inmiddels grote spijt van het inkijkje dat hij gaf in de Brabantse onderwereld. Hij is al jarenlang ondergedoken en krijgt wel bescherming van justitie.

De verklaringen van S. spelen een cruciale rol in het proces tegen de familie K. en de overige verdachten in het proces. Als ze van tafel gaan, wordt het voor het Openbaar Ministerie bijzonder lastig om te bewijzen dat de verdachten zich inderdaad op grote schaal inlieten met de hennepteelt. S. vertelde de politie dat de familie K. een slordige 35 miljoen euro heeft verdiend met de wiet.

‘Ik dacht: hier moet ik iets aan doen’

,,Het was overlevingsdrang", zei S. maandagmorgen op de vraag waarom hij in 2012 naar de politie stapte. ,,Als je ernstig bedreigd wordt, is je enige gedachte: hier moet ik iets aan doen.” S. ontkende dat hij al meteen van plan was om ‘bij de politie met de billen bloot te gaan', zoals in het dossier staat. Hoewel de rechtbankvoorzitter daar enkele keren op aandrong, wilde S. niet meer zeggen over zijn verklaringen. ,,Mijn advocaat zal dat later nog wel toelichten".