Alarm over ‘desastreuze waterpeilverlaging’ Reeshof voorbarig

’Als ik stofzuig, word ik in de boeien geslagen’

9:12 ALPHEN/TILBURG - ,,Het is net alsof ik in de kerk zit in mijn eigen huis. Ik kan mijn haren niet meer föhnen, niet meer stofzuigen om half acht, niks gewoon. En meneer boort wel gewoon gaten in zijn muur om half zeven ‘s morgens.” De Alphense vrouw (55) is het niet eens met de boete voor geluidsoverlast en is daarom bij de kantonrechter in Tilburg. ,,Hij is ermee begonnen. Had ik hem maar niet zo goed geholpen.”