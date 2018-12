Alarmpistool en boksbeugel gevonden in auto in Tilburg

Edu-Ley omvat voortaan BOOG en SKBG in basisonder­wijs Goirle

13:20 GOIRLE - Edu-Ley is vanaf 1 januari de bundeling van krachten van Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG). De intentie om te fuseren en intensief te gaan samenwerken onder die naam was sinds 2015 al van kracht. Dat wordt nu geformaliseerd in overleg met vertegenwoordigers van ouders, personeel en de gemeente Goirle.