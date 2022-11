Albino-wallaby dood langs de weg gevonden in Biezenmortel, maar andere dan ontsnapte uit Wouw

De wallaby was niet gechipt, waardoor de eigenaar nog niet is gevonden. De dierenambulance heeft zondag via Facebook een oproep geplaatst, of de eigenaar zich wil melden. Dat is tot op heden niet gebeurd. ,,We roepen mensen op om met ons contact op te nemen, of ons in contact te brengen met de eigenaar, want nu blijft het beestje veertien dagen in bewaring.”