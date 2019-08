Alcoholloze zone introfestival Fontys erg populair (omdat niemand van het bestaan weet)

Er hangen wel een paar doeken die reclame maken voor alcoholvrij bier - de zone is gesponsord door Heineken - en is er een alcoholvrij biertje te krijgen. Maar daarmee is het wel gezegd. Het barpersoneel weet van niks, de masseuse evenmin. Student Niels van Veldhoven zit met drie anderen aan een picknicktafel. Per persoon hebben ze twee biertjes voor zich staan. Alcoholhoudende. Ze schieten in de lach. ,,Oh, is het hier alcoholvrij ja?” Hij grijnst: ,,Als mijn vrienden dan maar niet horen waar ik zit.”



Maar serieus: zo'n zone is volgens de student onzinnig. ,,Als je niet wil drinken, drink je niet. En als je vanwege groepsdruk drinkt, moet je andere vrienden zoeken.” Zo redeneren veel van de studenten. Studente Cecile Maijen vindt het ‘op zich’ een aardig idee. ,,Maar je kunt hier echt wel gewoon fris drinken. Op festivals heb je dit soort zones ook niet, niemand zoekt zoiets bewust op.”