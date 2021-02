Aldi-terrein krijgt 48 appartementen, gericht op senioren: ‘Zo kun je de doorstroom in de wijk bevorderen’

Een zetje in de juiste richting voor Tilburgers die kampen met eenzaam­heid en angst

16 februari TILBURG - Het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg biedt lichte ondersteuning en zorg aan mensen die kampen met eenzaamheid, angst, depressie, herstellen van een verslaving of een psychische achtergrond hebben. Om iemand een zetje in de juiste richting te geven of te voorkomen dat cliënten in de specialistische hulpverlening terecht komen.