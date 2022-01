Aldi verhuist naar Bukkum en bouwt ruim 20 appartementen aan de Bloemenstraat in Hilvarenbeek

Aldi wil al langer verhuizen in Hilvarenbeek. De vestiging aan de Bloemenstraat is te klein voor wat de Duitse grootgrutter de klanten wil bieden, zo is al een aantal jaar de boodschap. De gemeente heeft nu een onderzoek laten doen naar alle supermarkten in Hilvarenbeek. Daarin wordt onderschreven dat er ruimte is voor een grotere discounter dan Aldi.