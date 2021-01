Aldi wil in Hilvarenbeek verhuizen naar bedrijventerrein Bukkum, gemeente heeft wat mitsen

Dat Aldi ook inderdaad naar het bedrijventerrein pal naast de N269 verhuist, is nog geen uitgemaakte zaak. Hoewel de gemeente Hilvarenbeek geen strikte regels heeft over het vermengen van detailhandel en bedrijventerrein, is het ook niet helemaal gewenst. Liever ziet de gemeente dat alle detailhandel in het centrum gecentreerd is en blijft.

,,Als Aldi inderdaad wil groeien, dan lukt dat eigenlijk niet in het centrum", zegt verantwoordelijk wethouder Leon van de Moosdijk daarover. ,,Of je moet panden gaan slopen, maar dat zou dan om een forse sloop gaan en daar zijn we helemaal geen voorstander van.”

Precieze plek nog niet bekendgemaakt

Eigenlijk had de Duitse grootgrutter het oog laten vallen op de plek waar de Hispohal stond, aan de Kennedylaan. Dat is door de buurt, maar ook door de gemeenteraad, afgestreept als mogelijkheid. Op Bukkum wil Aldi een nieuw pand zetten. Dat kan aan de Van der Heijdenstraat zijn. ,,Er zijn door de supermarkt naar diverse locaties gevraagd, maar het gaat ook om een terrein waar nu vrachtwagens staan geparkeerd", wil Van de Moosdijk nog niet bevestigen wat de precieze plek is.

In heel veel gemeenten worden supermarkten op bedrijventerreinen per definitie geweigerd. Zo mocht de Lidl bijvoorbeeld zich niet permanent vestigen aan de Heusdensebaan in Oisterwijk. Ook de verhuizing van Nettorama naar dat bedrijventerrein, wil het college van B en W in Oisterwijk niet toestaan.

Bedrijven en wonen door elkaar

Bukkum is wel een ander verhaal, vindt Van de Moosdijk. ,,Dat is een bedrijventerrein dat is vermengd met wonen. Er zit ook een fysiotherapeut en de milieustraat. Het zit heel dicht tegen het centrum aan.”

Toch is het college nog niet helemaal overtuigd. Aldi moet nu aantonen dat er echt behoefte is aan een grotere supermarkt. Bovendien moeten er garanties komen dat op de plek die vrijkomt aan de Bloemenstraat woningen terugkomen.