Alerte buurman voorkomt grote brand in Tilburgs huis nadat onbekende brandend voorwerp tegen raam gooit

Examen doen in het theater: leerlingen Van Haestrecht­col­le­ge wijken uit naar Het Klavier

28 april KAATSHEUVEL - De theaterzaal in Het Klavier in Kaatsheuvel wordt in de maanden mei en juni een ‘dependance’ van het Van Haestrechtcollege. De school mag de zaal in het pand waarin ook het gemeentehuis zit, gebruiken als examenzaal.