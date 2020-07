Alerte eigenaar ziet man door tuin van restaurant sluipen: verdachte aangehouden na ‘klim- en klauterwerk’ in Tilburg

Drukke Vakantie­ker­mis in Tilburg, maar ‘wel binnen onze marges’

0:24 TILBURG - Wie de zaterdagavond wilde gebruiken om iets van de kermis mee te pikken in Tilburg, liep op sommige plekken de drukte in. Op de Paleisring en het Besterdplein moesten de poorten in de avond dicht omdat het vol was. Toch was het wat de gemeente Tilburg betreft niet te druk. ,,De aantallen bleven binnen de marges.”