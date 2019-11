Alerte klant stuurt jongens van 14 weg uit winkel in Tilburg na filmen neppe overval

Kerk van Oisterwijk in het rood, molen van Moergestel in het oranje

11:13 MOERGESTEL - De Joanneskerk van Oisterwijk kleurt woensdag rood. Een initiatief van Kerk in Nood, dat inhaakt op een wereldwijde actie om aandacht voor de vervolging van christenen te vragen. Aan ‘Red Wednesday’ doen bijvoorbeeld ook de Sint-Jan in Den Bosch en de Westminster in Londen mee.