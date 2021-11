Algemeen Belang verliest in Oisterwijk zijn politieke belofte door woningtekort

Opgeluchte Llonch kan met Kerstmis naar Spanje, maar moet eerst nog vol aan de bak: ‘De positieve vibe moet terug’

Pol Llonch (28) is richting het uitduel met SC Heerenveen teruggekeerd op het trainingsveld van Willem II. De Spaanse aanvoerder over zijn meegevallen blessure, Kerstmis vieren in Spanje, de mindere fase van de Tricolores en spelen zonder publiek.

17 november