Algemeen Belang zwalkt in Oisterwijk alle kanten uit: ‘raar geluid’ vindt ook de wethouder

Geronimo in Hilvaren­beek is failliet, nieuwe Geronimo gaat open in Eindhoven

1 oktober HILVARENBEEK/EINDHOVEN - Terwijl het faillissement van Geronimo in Hilvarenbeek nog niet is beëindigd, hebben Joost van Nunen en zijn vriendin Angélique Coppens een nieuw restaurant geopend in Eindhoven onder bijna dezelfde naam: Geronimo Fine Food & Wine. Het heeft curator Gerritse al behoorlijk wat telefoontjes opgeleverd van schuldeisers die zich afvragen of dat zomaar kan. Het antwoord is kortgezegd: ja, mits.