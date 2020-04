Ali B, burgemeester W en de boeketjes voor Padua: ‘Ali belde op om te vragen of we bloemen wilden’

Het is een opmerkelijk duo, zo in de binnentuin van Padua. ,,Dit is de positiefste Nederlander die ik ken”, zegt B over burgemeester W. Samen reiken ze het ene na het andere boeketje uit in een binnentuin die - ook door de verzamelde pers - eigenlijk te vol is met mensen.



Dat de bloemen de eenzaamheid doorbreken, is wel duidelijk. Op één van de balkons wordt er uitgelaten gezongen, er wordt gelachen en veel geroepen. Aanmoedigingen voor Ali - de rapper heeft zijn charmeknop vol open - en woorden van dank. De zon straalt en de eenzame paasdagen lijken even heel ver weg.