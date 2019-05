Ali B negeerde Duncan op WhatsApp in 2015 en durfde hem nu niet te feliciteren: 'Ik schaamde me’

Benefiet­con­cert Lenny Kuhr in Synagoge Tilburg voor nieuwe thorarol

10:22 TILBURG - Zangeres Lenny Kuhr geeft donderdag 6 juni een benefietconcert in de Synagoge aan de Willem II straat in Tilburg. De opbrengst van het optreden is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe thorarol. De Liberaal Joodse Gemeente is al enige tijd bezig met het bij elkaar brengen van geld voor de thorarol.