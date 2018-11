Alle bomen de straat uit! De Lombardijenlaan in Tilburg is strijdlustig

FIOD rolt autover­huur­be­drijf voor de onderwe­reld op, invallen in Brabant en Limburg

8:06 Peperdure Porsches, Mercedessen en Harley Davidsons: in een onderzoek naar een vermeend autoverhuurbedrijf voor de onderwereld heeft de FIOD voor een kapitaal in beslag genomen in Brabant en Limburg.