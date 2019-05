Alle contracten gemeente Hilvarenbeek opnieuw bekeken na missers in dossier Roodloop

Tilburg: tijdelijke galerie in te koop staande woning

16:49 TILBURG - Het is bijzondere samenwerking tussen kunstenaars en een makelaar. In de te koop staande woning aan de Nieuwe Bosscheweg 91 in Tilburg is een tijdelijke galerie met werk van Sabrina van Bemmelen en Inge Janssens. De pop-up galerie is ontstaan in samenspraak met de eigenaar van het pand. De opening is vrijdag 17 mei.