Alle succes komt op één moment bij elkaar voor Tilburgse zussen Jayani

'In ons gezin is het wel iets normaler geworden, dan in andere gezinnen. Iedereen gaat zó op in z'n passie dat het wel een keer moest gebeuren", zegt Noor Jayani (17). De avond is al begonnen als ze thuiskomt van een lange lesdag aan Fontys HBO Dans. Neerploffen op de bank is er niet bij, want er staat een hiphop-training op de agenda bij de Eindhovense dansschool C-Fam. ,,Met de C-Fam Megacrew hebben we het weekend goud behaald op het WK-hiphop in Leiden, met C-Fam Adult zilver en met C-Fam Varsity ook zilver." Of het niets is.