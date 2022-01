Alle Tilburgse 'corona-kookbijbels’ verkocht, opbrengst gaat naar weeshuis in Nepal

,,De boeken werden verkocht bij de boekhandels, de horeca zelf en citymarketing heeft exemplaren gekocht voor nieuwe inwoners”, vertelt initiatiefnemer Rien van Linschoten, die samen met schrijver Annemieke Friesen het boek maakte. Hij lacht. ,,Het was mooi om te doen, maar ik heb wel geleerd dat ik geen uitgever wil worden.” Er kwam heel wat bij kijken: van marketing tot social media. ,,Al had ik daar nu alle tijd voor”, vertelt hij.



Het is liefdewerk oud papier, ze willen er niks aan verdienen dus gaat de opbrengst naar een weeshuis in de bergen van Nepal. Waar Van Linschoten eens in de twee jaar op bezoek gaat. De winst is 4500 euro, de initiatiefnemer voegt daar zelf nog eens 2500 aan toe. ,,En daar bovenop nog eens 50 euro van een mevrouw die mailde met de vraag of ze ook alleen een bedrag over kon maken. Fantastisch natuurlijk.”