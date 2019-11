Alleen chagrijn stroomt uit de dorpspomp van Oisterwijk: al drie jaar trekken en duwen

Wie wil zijn stem lenen aan de wandelende huisjes? Tilburg Cowboys op zoek naar twintig nieuwe ‘bewoners’

10:34 Do 28 nov: De ‘Niet Thuis Huizen’ in de Spoorzone hebben nieuwe bewoners nodig. Kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys zoekt twintig mensen die een boodschap in willen spreken. Die horen mensen als ze aanbellen bij de ‘wandelende’ kunstwerken.