Alleen golfslagbad ontbreekt nog in The Rumour: parochiekerk nu complex voor internationale student

Het aparte, wat terugliggende, gebouw was de parochiekerk en later in gebruik als callcenter van de Rabobank. Nu werken er geen studenten meer, maar wonen ze er. De eerste - uit Estland en Griekenland - zitten al in een appartement.



De prijs is voor studenten fors, maar wijkt niet af van wat er al in Tilburg op de markt is: van 600 tot 900 euro. Dat laatste bedrag is voor het grootste appartement van 83 vierkante meter, inclusief meubels.



Magis begon vijftien jaar geleden met projecten voor studenten in thuisstad Eindhoven. In Tilburg heeft Magis een tiental projecten. Aan de Cobbenhagenlaan werd in 2018 bijvoorbeeld het voormalige belastingkantoor veranderd in de CobbenCampus. Het telt 150 appartementen voor studenten van zo'n veertig nationaliteiten. Of neem het Reitseplein: daar heeft Magis een plan voor 450 appartementen.