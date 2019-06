Alleen maar winnaars bij Ronde van den Besterd door Tilburgse buurt

Kinderen amuseerden zich met speeltoestellen en de ondernemers van het gelijknamige winkellint borrelden op de VIP-tribune.

Nieuw leven

De wielerronde die in 1952 voor het eerst werd verreden en in 1995 een zachte dood stierf, werd drie jaar terug nieuw leven ingeblazen. Ondernemers van de Besterd pakten de organisatie ervan weer op. Met succes: want met name op het plein en nabij bij de start- en finishlocatie aan de Besterdring was zondag aardig wat volk op de been.

Tuinset aan straat

Langs de route bleef de belangstelling beperkt tot her en der een plukje toeschouwers en een enkele buurtbewoner die zijn tuinset van de achtertuin naar de straat had verplaatst.

Populariteit neemt toe

Voorzitter Joost de Beer van de Ronde van den Besterd constateert dat de populariteit van het evenement met het jaar weer toeneemt: ,,Dat komt ook door de samenwerking met de Brabantse Wieler Federatie. Toch viel het deelnemersaantal bij de echte wedstrijdrijders wat tegen. Met het Wielerweekend in Gilze hadden we namelijk best wat concurrentie”.

Met de basisscholen

Door samenwerking met de basisscholen stonden er bij de Dikke Banden-wedstrijden voor de jeugd aardig wat rennertjes aan de start in diverse leeftijdscategorieën. Met name bij de doorkomst langs de verhoogde VIP-tribune kon iedere deelnemer rekenen op applaus en luide aanmoedigingen.

Andere manier

Henk de Graaf, voorzitter van ondernemersvereniging De Besterd, zag het allemaal glimlachend aan: ,,Dit is een heel fijn evenement dat we als winkeliers graag organiseren voor de buurt. Het is een bewuste keuze om eens op een andere manier met de bezoekers van dit winkellint in contact te komen.”

Eind aan leegstand

De leegstand die winkelgebied De Besterd jaren terug teisterde, is nagenoeg verleden tijd. Bijna alle panden zijn weer bezet en ook nieuwe ondernemers ruiken hun kans. Zo opende Eetwinkel Verzot onlangs nog de deuren op het Besterdplein.

Rode Kruisgebouw

De Graaf daarover: ,,In samenwerking met de stichting Tilburgse linten Korvel-Besterd blijven we werken aan promotie en verdere ontwikkeling van dit gebied. In dat kader hebben we als meedenkende winkeliers ook een plan ontwikkeld voor het leegstaande Rode Kruisgebouw aan de Leonard van Veghelstraat”.

Grand-café